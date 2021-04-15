Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик провели бой друг против друга
Как передает Politeka.net, кадры поединка на своей страничке в Instagram опубликовал Василий (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
"Новая легенда! Выясняем с Александром Усиком кто круче, независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", – говорится в подписи к посту.
Кумовья решили выяснить, кто из них лучше проявит себя в компьютерной игре.
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В итоге более ловким на виртуальном ринге оказался Ломаченко. По результату трех раундов победил именно он.
"Братан, ты мне ни одного удара не нанес! Новая легенда!", - заявил Василий и направился ко своему визави.
Подписчики Ломаченко были в восторге от увиденного и поблагодари боксера за предоставленные эмоции.
"Это Вася в хэвивейт поднялся или Саня в лёгкий дивизион спустился?", "Вот она взрослая жизнь", "Так бы с Лопесом", "Главное плечо не травмируй", "Бой Давида и Голиафа, версия 2.0. Этот бой точно войдёт в историю!", - писали в комментариях.
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