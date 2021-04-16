Украинцев предупредили об "особом режиме" из-за эпидемии коронавируса

Об этом глава Минздрава сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отмечается, что "особый режим" будет действовать на период пасхальных праздников.

Глава Минздрава добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.

«Нам важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим. Мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей», - подчеркнул Степанов.

Отметим, по состоянию на утро 16 апреля Украина оказалась на шестом месте в мире по количеству новых летальных случаев от осложнения коронавируса.

За сутки, согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, от COVID-19 в стране умерли 433 человека.

Таким образом, среди стран Европы Украина оказалась на втором месте после Польши, где скончались 21 130 человек.

Мировой рейтинг возглавили Бразилия – 3 774 новых смертей, Индия – 1 183, США – 895, Польша – 682 и Мексика – 518. В России зафиксировали еще 398 летальных случаев.

За последние сутки в Украине выявлено 17 479 новых случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 1 921 244 случаев заражения, 39 096 летальных случаев, 1 453 766 человек выздоровели.

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