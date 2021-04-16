Японский боксер Масайоши Накатани поделился ожиданиями от боя с Василием Ломаченко
По словам спортсмена, он уже активного готовится к поединку с украинцем и вырабатывает стратегии.
Поединок Ломаченко – Накатани пока еще не объявлен официально. Но все идет к тому, что боксеры все же встретятся между собой.
Промоутер украинца Боб Арум сообщил, что бой намечается летом этого года.
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В последнем бое Накатани сумел одолеть пуэрто-риканца Феликса Вердехо и не планирует останавливаться.
"По правде говоря, если после того, как я удивил мир, я сделаю это и с Ломаченко, то это еще больше поднимет мою цену. Уровень внимания ко мне тоже изменится. Я показал себя с серьезными соперниками. Хочу победить и подтвердить свой уровень", - передает слова японца Xsport.
Также Накатани выразил надежду быстрее встретится на ринге с Ломаченко, поскольку украинец перенес операцию после поражения Лопесу.
Ранее, чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, которому удалось победить обоих боксеров отметил, что и Василий Ломаченко и его возможный визави пребывают хорошей форме.
Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".
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