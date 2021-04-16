Японский боксер Масайоши Накатани поделился ожиданиями от боя с Василием Ломаченко

По словам спортсмена, он уже активного готовится к поединку с украинцем и вырабатывает стратегии.

Поединок Ломаченко – Накатани пока еще не объявлен официально. Но все идет к тому, что боксеры все же встретятся между собой.

Промоутер украинца Боб Арум сообщил, что бой намечается летом этого года.

В последнем бое Накатани сумел одолеть пуэрто-риканца Феликса Вердехо и не планирует останавливаться.

"По правде говоря, если после того, как я удивил мир, я сделаю это и с Ломаченко, то это еще больше поднимет мою цену. Уровень внимания ко мне тоже изменится. Я показал себя с серьезными соперниками. Хочу победить и подтвердить свой уровень", - передает слова японца Xsport.

Также Накатани выразил надежду быстрее встретится на ринге с Ломаченко, поскольку украинец перенес операцию после поражения Лопесу.

Ранее, чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, которому удалось победить обоих боксеров отметил, что и Василий Ломаченко и его возможный визави пребывают хорошей форме.

Лопес уверен, что поединок будет зрелищным, поскольку "Накатани - не отброс, как и Лома".

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».