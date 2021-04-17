Знаменитая модель Эмили Ратаковски в простом топе и расстегнутой рубашке показала, как изменилась после родов

Известная супермодель прославилась довольно быстро, а благодаря удивительно стройной фигуре, сочетающейся с пышными формами, Эмили всегда оказывается в центре внимания. Стоит Ратаковски опубликовать новое фото, как фанаты бурно обсуждают ее внешний вид. Ранее звезда выступала за естественность и даже отказывалась избавляться от волос на теле.

Из-за данной темы многие часто подозревают Ратаковски во лжи, ведь ее губы выглядят так, будто она их увеличивала и не раз, причем сама Эмили все еще утверждает, что внешность у нее всегда была такой, она ничего не меняла.

После родов вопрос о фигуре супермодели также никуда не делся. А после того, как недавно 29-летняя знаменитость прогулялась на улице в коричневом топе, свободных брюках и распахнутой рубашке, тема ее образа стала еще популярнее. Можно заметить, что даже через месяц после рождения сына Эмили выглядит стройной, подтянутой и очень ухожено.

Плоский живот безо всяких занятий спортом выглядит действительно хорошо. И это при том, что Эмили, из ее слов, действительно мало времени уделяет спорту в своей жизни в целом.

Спустя несколько недель Эмили после родов показала всю себя в бикини с анималистичным принтом, подчеркнув фигуру лучшим образом. Демонстрация не прошла бесследно - фанаты были поражены формами Ратаковски, которая выглядит так, словно и не рожала вовсе.

«О мой 🔥 вид ля смелых мам; разве ты месяц назад не рожала женщина ?!; Это послеродовое тело !? Какого черта !? Действительно !? 😩 Вау, потрясающе; Симпатичный принт. Не могу поверить, что у тебя только что родился ребенок; Это пост-ребенок ??? 😱; Подожди, разве у тебя не родился ребенок ?!; Проклятие! Даже после этого ребенка ты чертовски миниатюрна!; Я бы не поверил, что у нее есть ребенок ♥», - пишут в сети.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини