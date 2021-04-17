Ушел из жизни извесный украинский писатель и политик
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил Игорь Телишевский на своей страничке в Facebook.
Его не стало на 79-году жизни.
"Скончался Вололимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память", - говорится в сообщении.
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Яворивский был народным депутатом Украины I, II, IV-VІ созывов и одним из главных основателей Народного Руха Украины.
Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким писателя.
"Царство небесное, вечный покой. Очень жаль", "Земля пухом, вечная память, человеку, который является гордостью города", "Царство небесное, земля пухом! Соболезнование родным и близким!", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине в результате аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий.
Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги.
Язловецкий погиб на месте.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.