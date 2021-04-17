Ушел из жизни извесный украинский писатель и политик

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил Игорь Телишевский на своей страничке в Facebook.

Его не стало на 79-году жизни.

"Скончался Вололимир Яворивский - украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память", - говорится в сообщении.

Яворивский был народным депутатом Украины I, II, IV-VІ созывов и одним из главных основателей Народного Руха Украины.

Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким писателя.



"Царство небесное, вечный покой. Очень жаль", "Земля пухом, вечная память, человеку, который является гордостью города", "Царство небесное, земля пухом! Соболезнование родным и близким!", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине в результате аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий.

Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги. Язловецкий погиб на месте.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.