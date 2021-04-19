Астролог Василиса Володина предрекла успешное время знакам Зодиака
По словам специалиста, в период с 19 по 25 апреля удача будет благоволить четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Овен
Рожденные под этим созвездием под конец апреля смогут обрести энергию, которая так нужна для них в последние недели. Специалист отметила, что этот период станет для вас идеальным для осуществления всех планом. Время перемен позитивно скажется на вашем будущем.
Телец
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Володина советует Тельцам не принимать все слишком близко к сердцу в этот период. Астролог советует абстрагироваться от всего, что расстраивает. Если у вас это получится, то успешное окончание апреля для вас гарантировано. Особенный успех ждет Тельцов в амурных делах.
Весы
Представителям этого знака Зодиака не стоит рассказывать всем подряд о своих планах и успехах. Володина отмечает, что таким образом вы можете спугнуть удачу. Также астролог предупреждает, что достигнуть желаемых результатов в этот период вы сможете только своими силами.
Скорпион
У рожденных под этим созвездием начинается фантастичный период в любовных делах. По словам астролога, одинокие Скорпионы с 19 по 25 апреля смогут встретить вторую половинку.
Кроме того, у вас появится шанс улучшить свое положение на работе и в бизнесе, но для этого не стоит рисковать. По словам Володиной, необдуманные поступки вам только навредят.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
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