Астролог Павел Глоба предупредил знаки Зодиака о грядущих проблемах
По словам специалиста, трудности с 19 по 25 апреля начнутся в жизни четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Лев
Рожденные под этим созвездием столкнутся с неурядицами в личной жизни. По словам астролога, непонимание в отношениях со второй половинкой можно будет решить сменив обстановку. Глоба уверяет, что этот период стоит посвятить своему любимому человек.
Дева
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Главной проблемой этой недели для вас станут злопыхатели и ваши враги. Астролог отмечает, что с 19 по 25 апреля вы должны быть максимально активными на работе. Также Девам быть внимательней при оформлении документов и обращать внимания на детали.
Скорпион
Конфликтные ситуации ждут представителей этого знака Зодиака дома и на работе. Глоба советует решать все проблемы без лишних конфликтов и ссор. По словам специалиста, в этот период себя стоит посвятить семье. Также на этой неделе можно совершать дорогостоящие покупки.
Водолей
Вполне возможно, что у рожденных под этим созвездием могут рухнуть все планы на этой неделе. По словам Глобы, вам будет под силу это решить. Специалист советует избегать конфликтных ситуаций и не наживать себе новых врагов.
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