Всемирно известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в строгом наряде превзошла все ожидания поклонников

Как передает Politeka.net, Наоми Кэмпбелл в своем Инстаграм разместила несколько фотографий, на которых предстала в строгом черном наряде – платье по фигуре в пол и плаще, накинутом на плечи.

Несмотря на свой возраст, модель не утратила своей привлекательности. Ранее звезду называли не иначе как "Черная пантера". Сейчас ей 50 лет, однако она до сих пор собирает многочисленных фанатов на своих страницах в соцсетях.

В этот раз наоми поздравила модельера Майкла Корса с 40-летием компании. Наоми пишет: "Майкл Корс с 40-летием!! Было приятно работать с вами на протяжении четырех десятилетий! Желаю вам еще много !!! Нью-Йорк, Нью-Йорк".

Майкл Корс является модельером мужской и женской одежды и аксессуаров. Модельер посвятил серию люксовой одежды в честь 40-летия бренда. Показ мод состоялся прямо на улицах Нью-Йорка.

Наоми представила один из нарядов - тотал-блек, шествуя словно королева ночи по улицам города. Наряд расшит тысячами пайеток, которые создают эффект звездного неба.

Поклонники не оставили без внимания фото модели, и осыпали в комментариях свою любимицу комплиментами, которые отнюдь не преувеличивают красоты модели.

"Великолепна", "Ты просто не останавливаешься ❤️❤️❤️", "Городской ангел", "Королева", "Богиня" - написали поклонники.

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