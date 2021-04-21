Астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, у которых май сложится наилучшим образом
Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, сообщает kleo.
Овен
В последний весенний месяц вы заручитесь поддержкой Металлического Быка. Этот период станет для вас очень продуктивным. По словам Глобы, удача накроет Овнов с головой во всех жизненных сферах. Астролог уверяет, что вы можете не боясь браться за новые дела, поскольку успех вам будет обеспечен.
Телец
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры
Тотальный локдаун, Ляшко обратился к украинцам с важным заявлением: «Майские и пасхальные праздники…»
Старшая дочь Сумской показала российского мужа, с которым осталась в Москве: "Типа свидание"
Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй..."
Еще одним счастливчиком мая станут Тельцы. Глоба обещает, что вы сможете уладить все проблемы на работе и выйти на новый уровень. Более того, в личных отношениях вас тоже ждет успех.
Дева
Рожденные под этим созвездием наконец-то смогут продохнуть в мае. "Запары" на работе сойдут на нет и у вас появится шанс отдохнуть, чтобы восполнить энергию. По словам астролога, Девы должны выжать максимум с этого месяца, поскольку летом для вас наступит сложный период.
Весы
Представители этого знака Зодиака, которые связали свою жизнь с творчеством, ждет настоящий успех. Удача будет благоволить вам во всех начинаниях. Более того, ваши труды будут оценены по достоинству и принесут немалую прибыль.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.