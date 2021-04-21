Астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, у которых май сложится наилучшим образом

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, сообщает kleo.

Овен

В последний весенний месяц вы заручитесь поддержкой Металлического Быка. Этот период станет для вас очень продуктивным. По словам Глобы, удача накроет Овнов с головой во всех жизненных сферах. Астролог уверяет, что вы можете не боясь браться за новые дела, поскольку успех вам будет обеспечен.

Телец

Еще одним счастливчиком мая станут Тельцы. Глоба обещает, что вы сможете уладить все проблемы на работе и выйти на новый уровень. Более того, в личных отношениях вас тоже ждет успех.

Дева

Рожденные под этим созвездием наконец-то смогут продохнуть в мае. "Запары" на работе сойдут на нет и у вас появится шанс отдохнуть, чтобы восполнить энергию. По словам астролога, Девы должны выжать максимум с этого месяца, поскольку летом для вас наступит сложный период.

Весы

Представители этого знака Зодиака, которые связали свою жизнь с творчеством, ждет настоящий успех. Удача будет благоволить вам во всех начинаниях. Более того, ваши труды будут оценены по достоинству и принесут немалую прибыль.

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