Психолог, ресторатор, телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни", Даниэль Салем, показал дочь - будущую балерину

Ресторатор не останавливается на одном любимом деле и активно развивается в самых неожиданных сферах. Еще недавно мужчина покорял своими талантами на паркете, подружившись с судьями танцевального проекта. Теперь же Даниэль продолжает развиваться в профессиональном плане.

Совсем недавно мужчина объявил о том, что он будет новым ведущим шоу "Зірковий шлях". Артисты и коллеги мужчины поздравили его, не обошлось и без шуток. А в этот раз счастливый Даниэль покорил милыми кадрами со взрослеющей дочерью.

Белокурая малышка решила повторить танцы балерин и активно плясала на камеру, выполняя движения и ставая на носочки:

«Екатерина Кухар, ну, как думаешь, есть шансы?» - шутливо поинтересовался Салем у известной и талантливой балерины, которая ранее была его судьей на проекте.

«Шансы есть всегда!!» - добродушно ответила звезда на видео Даниэля.

Также ранее украинская прима-балерина в сторис Инстаграм поздравила Салема с новой работой.

"Даня, с премьерой в "Зірковий шлях" тебя. С удовольствием за тобой наблюдаю", - написала артистка.

Однако в следующем сторис балерина решила "воспитать" нового ведущего - она напомнила, как правильно говорить ее фамилию. На кадрах был запечатлен Даниэль в студии, когда он произнес фамилию Екатерины с мягким знаком в конце.

"Но... Даниэль, вынуждена вас подкорректировать... Фамилия Кухар не подпадает под изменение языка и остается неизменной", - написала балерина.

Напомним, что горячий Даниэль Салем посветил мускулами и свел женщин с ума: "Ах, какой красивый!".

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Даниэль Салем попал в беду, кадры с места ДТП: "Не успел...".

Также Politeka писала, что любимчика Кароль с "Голосу країни" застукали за запретными развлечениями в Одессе: кадры попали в сеть.