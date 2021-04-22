Астролог Павел Глоба назвал знака Зодиака для которых май станет опасным месяцем
Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, сообщает kleo.
Водолей
По словам Глобы, вы будете переживать не лучшее время в финансовом плане. В последний весенний месяц повышается вероятность встретить аферистов. Астролог советует избегать рискованных сделок, чтобы не потерять деньги. Особо внимательными стоит быть людям старшего возраста.
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Дева
Рожденным под этим созвездием следует проявить осторожность с огнем. По словам Глобы существует серьезная опасность обжечься. Фейерверки и костры стоит перенести на более благополучное время.
Лев
В начале месяца возникнут конфликты в личной жизни из-за постоянной занятости на работе. Астролог советует найти компромисс со своей второй половинкой и проводить больше времени с семьей.
Стрельцы
Психологическим стрессом могут обернуться для вас конфликты как на рабочем месте, так и дома. Выяснение отношений всё равно не даст желаемого результата, а порция негатива будет обеспечена.
Представителей водной стихии ожидают заболевания зрительной и пищеварительной систем, а также зубов.
Знаки Зодиака воздушных стихий столкнутся с заболеваниями дыхательной системы. Особенно внимательными вам нужно быть во второй половине мая.
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