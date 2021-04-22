Стрельцы

Психологическим стрессом могут обернуться для вас конфликты как на рабочем месте, так и дома. Выяснение отношений всё равно не даст желаемого результата, а порция негатива будет обеспечена.

Представителей водной стихии ожидают заболевания зрительной и пищеварительной систем, а также зубов.

Знаки Зодиака воздушных стихий столкнутся с заболеваниями дыхательной системы. Особенно внимательными вам нужно быть во второй половине мая.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.



