Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в прозрачной кофте и пальто показала модный лук

Главные секреты питания от Наоми Кэмбелл, а также ее образа жизни и правил по занятиям спортом интересуют многих поклонников. В 50 лет супермодель способна превзойти молодых красавиц, а также с легкостью может покорить фигурой на подиуме без лишних украшений.

Недавно Наоми показала стильный лук, засветив также и бюст без лифчика. Поскольку модель выбрала трендовое пальто на ремне, она не стала его завязывать, приоткрывая зону декольте. У тому же, золотистая кофта из сеточки, а также черные брюки с обувью на высоком каблуке идеально завершили ее образ.

Пикантная деталь образа Наоми придала ей кокетства, а идеально уложенные волосы заметно омолодили вид звезды. По словам Наоми, следует часто есть без огромных порций, много пить воды и заботиться о коже с ранних лет.

Супермодель все еще покоряет сеть, уверены поклонники: «Прекрасная красавица; почему вы такая крутая; спасибо за идею; дама сияет на отдыхе; Люблю тебя, сестра навсегда; может всем сердце разбить️❤️; Мами ❤️; Моя вечная одержимость😍; Красивая картинка, круче молодых будет❤️; Как всегда потрясающе❤️».

Не так давно Наоми приняла участие в модном показе, проходящим прямо на улице. Вместе с Беллой Хадид и другими красавицами, Наоми покорила необычным платьем, полностью расшитым блестками. Черный наряд в пол полностью скрыл тело Наоми от лишних взглядов, однако приталенный силуэт подчеркнул стройность изгибов.

В милых объятиях со стилистом и близким другом, Кэмпбелл покорила позитивным обращением: «Поздравляю моего mr_carlos_nazario. И еще, 40 лет со дня рождения Майкла Корса!».

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