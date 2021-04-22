Несмотря на пандемию, зарплаты в Украине в 2021 году могут вырасти на 10%

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», к концу года минимальная зарплата в Украине составит 6,5 тысяч, а средние выплаты достигнут 16 тысяч гривен. Отмечается, что на данный момент средняя зарплата по Украине составляет 12,5 тысяч гривен.

Как известно, на декабрь 2021 года запланировано очередное повышение минимальной заработной платы. Это повлияет и на средние показатели. Как объясняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на пандемию, в 2021 году зарплаты украинцев будут расти так же, как и в прошлые годы.

Согласно прогнозу, в начале лета средняя зарплата в Украине поднимется выше отметки в 13 тыс. грн. Летом может наблюдаться небольшое проседание зарплат на 4-5%, после чего следует очередной скачок. По оценкам экспертов, в ноябре показатель средних выплат поднимется до 14 тыс. гривен, а уже в декабре достигнет отметки в 16 тыс. гривен.

Самый быстрый рост зарплат ожидается в сфере сельского хозяйства, логистики, обороны и служб курьерской доставки.

Кстати, минимальную зарплату в Украине должны были поднять летом, но повышение было перенесено на конец года.

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