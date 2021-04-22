В этом году украинцы смогут отдыхать на Пасху четыре дня подряд

Столько выходных сразу появится у людей в связи с тем, что в 2021 году Пасха и Международный день труда выпадают на соседние даты. Таким образом, нерабочими будут все дни с 1 по 4 мая включительно.

В этом году православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая – на следующий день после Международного дня труда. Оба этих праздника выпадают на выходные, а значит нерабочие дни переносятся в соответствии с Кодексом законов о труде на 3 и 4 мая соответственно.

Кроме того, в этом году День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на воскресенье, 9 мая. В связи с этим в понедельник, 10 мая, у украинцев будет дополнительный выходной.

Всего в мае у украинцев будет 13 нерабочих дней.

Отметим, что несмотря на большое количество выходных, путешествия для украинцев все еще остаются малодоступной роскошью. Так, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что этим летом условия для поездок за границу будут такими же, как и в прошлом году.

Он сообщил, что летом 2021 года в условиях карантина не все страны будут открыты для украинцев.

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