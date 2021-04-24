Составляя планы на выходные, нужно быть уверенным в своей удачи

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака ожидает успех на выходные, 24 и 25 апреля. По словам специалистов, суббота в этот раз обладает мощной позитивной энергетикой, поэтому можно с легкостью добиться всего задуманного, только главное - не перенапрягаться.

А 25 апреля будут преобладать силы зла, выходящие наружу и старающиеся овладеть сущностью человека, пишет ТСН. Особенно нужно быть осторожными людям склонными к негативным мыслям.

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Людям, рожденным под знаком Телец, которые мечтают о переменах, может повезти. Только это произойдет не сразу, а постепенно. Сейчас главное начинать действовать, однако в воскресенье стоит немного притормозить, но при этом не отказываться от работы.

Знак Близнецы почувствуют удачу на своей стороне, которая поможет во всех делах. При этом таким людям тоже нужно действовать и определиться с главной целью, ведь если этого не сделать, то добиться результата не выйдет.

Раки в эти дни почувствуют прилив энергии, в результате которого они смогут "свернуть горы". Однако стоит помнить что нужно не бояться демонстрировать свою уверенность, ведь в ином случае придется притормозить еще на начальной стадии. Преодолев же себя, итоги превзойдут любые – даже самые смелые – ожидания.

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