Знаменитая модель Эмили Ратаковски подчеркивает собственную привлекательность неизменными акцентами на пышных формах

Известная супермодель с рождением сына прекратила принимать участие в модных фотосессиях и демонстрировать идеальную форму, которой так гордится. Не секрет, что Ратаковски уже успела похудеть и даже появилась в ресторане с бокалом шампанского, заявив, что нуждается в отдыхе. Поэтому внимание к звезде очень приковано.

Поклонники в то же время публикуют лучшие образы знаменитости, которая всегда старалась хвастнуть бюстом при выгодном ракурсе. В черной узкой кофте с глубоким декольте Ратаковски без лифчика смогла в очередной раз показать, что ее фигура действительно хороша.

Единственный акцент в ее образе был сделан именно на формах, так как Эмили не любит делать яркий макияж, боясь испортить внешность. Также модель не стала делать прическу, ведь из-за частых укладок на работе ее пряди стали портиться, что вынудило Эмили отказаться от любых причесок дома.

Стоит отметить, что на большинстве снимков хорошо видно, что девушка привыкла показывать естественную красоту. Ратаковски боится испортить волосы, поэтому не только не красит их, но еще и не делает укладку, также она не любит макияж.

Фанаты звезды публикуют ее архивные снимки на страницах Instagram. Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал бюст молодой красотки.

"Слишком много, женщина😍 все дело в ракурсе", "Детка, ты абсолютно вкусненький человек, ммммм, милый", "Воу, полегче", "Божественная", "Вау, так жарко", "Боже мой, отличная поза", "Девочка-пожар", "И, конечно же, любая фотография с Эмили будет отличной!", "Ты действительно восхитительная", - пишут поклонники.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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