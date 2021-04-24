В Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице

Стрельба прогремела в Днепре на Соборной площади в субботу, 24 апреля, около 14:40. Об этом сообщает Информатор.

В публикации говорится, что трагический инцидент произошел возле местного ресторана «Артист». Также в ней приводятся кадры случившегося.

На видео можно увидеть, как мужчина убегает от кого-то, придерживая ногу и постоянно оборачиваясь назад. В какой-то момент он падает на землю.

В это время к нему подбегает человек в черной куртке и капюшоне и, судя по всему, стреляет из пистолета практически в упор.

В результате стрельбы мужчина погиб. По предварительной информации, это был местный житель по имени Анар Мамедов. До трагедии он находился за рулем автомобиля Land Cruiser 200, где также находился ребенок, который не пострадал.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина обстрелял автомобиль. Водитель вышел из машины и погнался за стрелком, однако вскоре упал и скончался. Всего по машине было сделано 5-8 выстрелов, которые пришлись на пассажирское стекло.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. Полиция уже работает на месте, устанавливая обстоятельства случившегося. Проводится спецоперация.

Другие детали случившегося пока неизвестны.

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