Актера, певец и телеведущий Сергей Зверев переживает не лучшие времена

В последние годы о нем практически ничего не слышно. Хоть артист активно ведёт свою страничку в социальной сети Instagram, где у него более миллиона фолловеров, о личной жизни Зверев практически не рассказывает.

Как оказалось, артист уже не такой востребованный, как это было раньше.

Более того, по словам знакомого Зверева, у него сложилось плачевное финансовое положение.

"У него нет гастролей, нет заработка, все салоны закрыты, живет на сбережения, и ходит на красные дорожки в старых нарядах. Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов", - поделился его знакомыйв комментарии Popcake.

Отметим, что Зверев, начинал свой путь в шоу-бизнесе как талантливый парикмахер, победитель международных конкурсов и звездный стилист, к своим 55 годам превратился в яркого персонажа.

Он стал завсегдатаем в различных ток-шоу и светских мероприятий.

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