Ему было всего 20 лет

В Кировоградской области 20-летний парень решил свести счеты с жизнью из-за действий мошенника сразу после возвращения из армии

Владислав Юзвик застрелился из самодельной винтовки во дворе родительского дома 18 апреля, сообщается в сюжете программы «Надзвичайні новини» на ICTV. Парень записал предсмертное видео и поделился постом в соцсетях, в котором рассказал о том, что подтолкнуло его на этот шаг.

Так, Юзвик признался, что бывший сослуживец выманил у него более 25 тысяч гривен и продолжал вымогать деньги, угрожая, что не отдаст предыдущий долг. Из-за этого парню пришлось набрать кредитов, однако выплачивать их его семья не могла.

«Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Это все из-за него. Он более трех месяцев не возвращает мне деньги», - говорил на видео погибший.

В своем посте он заявил, что понимает, что наделал, но просит людей не быть равнодушными и помочь его семье. Он также упоминает, что в его семье осталось еще двое детей.

Владислав служил в армии с октября 2019 года и вернулся домой только 12 апреля. По факту смерти молодого человека открыто уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства».

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