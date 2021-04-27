Накануне Пасхи киевлянам могут сделать подарок - ослабить карантин

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

После ослабления карантина, спецпропуски на транспорт в столице отменят, но заполнять салон можно будет только на 50%.

Также наполовину можно будет заполнять залы в кинотеатрах и театрах. И, скорее всего, восстановится очное обучение в школах. Окончательное решение, отменять ли локдаун, специальная комиссия примет в течение этой недели, сообщил Кличко.

Ранее в мэрии заявляли о необходимости соблюдения карантинных требований во время пасхальной службы: в храмах не более одного человека на один квадратный метр во время богослужения, освящение куличей на улице также с соблюдением дистанции. Маски обязательны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также комментировал возможный выход Киева из локдауна. Так как статистика по COVID-19 в последние дни улучшилась, он выступил с инициативой заменить в столице "красную" зону на "желтую". Решение может быть принято после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Что касается предстоящих церковных праздников, то Кабмин не намерен вводить жесткие ограничения. При этом Степанов просит людей соблюдать меры безопасности. С церквями уже есть договоренность, что богослужения будут меньше по времени, и для прихожан откроют все входы, чтобы не было столпотворений.