Давний друг украинской певицы Тины Кароль на нежном видео с певицей вызвал бурю комментариев в сети

Сама исполнительница не раз заявляла, с Павлом ее связывают не только рабочие отношения. Уже не раз поклонники замечали, что Тина Кароль довольно близко общается со своим пиар-менеджером Павлом Орловым. Причем видео Тины с мужчиной только провоцируют сплетни.

Артистка довольно редко делится кадрами из жизни, живыми фото без обработки и видео перед работой. Поэтому на каждый пост фанаты реагируют довольно бурно. Также интересно, что звезде все еще пытаются приписать роман с Даном Баланом, с которым сама Тина лишь флиртовала на съемках шоу «Голос».

Поэтому пост Тины, представленный и в фан-группе, вызвал бурную реакцию:

«Я правильно поняла это и есть её любимый Дан Балан здесь не причём; Дан Балан ее экранный возлюбленный. Но голос закончился и любовь тоже ) осталась только дантина, которая тоже уже расползается; вот и раскрылась наша ДАМА что молчала; пора сватов там заслать, так чтоб прикольно; Тина и её гений) 🤍 Вот где настоящее ✨; Они наверное давно муж и жена но скрывали; Вот вам и тина, та ещё штучка, как говорил дан балан».

Примечательно, что ранее в социальной сети "Инстаграм" появилось еще одно видео, на котором звезда восхитилась талантами своего пиар-менеджера Павла Орлова. Тина Кароль сняла свое лицо крупным планом и изобразила неудержимую радость, мило наморщив носик. "Павел Орлов, ты мой гений" , - подписала она кадры.

Известно, что бессменный пиарщик сопровождает Тину Кароль на светские мероприятия и концерты, продвигает сольную карьеру певицы, отвечает за общение с журналистами. Несмотря на тесную связь, у них редко появляются совместные фотографии.

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