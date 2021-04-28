В Карпатах обнаружили тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во вторник, 27 апреля.

Сообщается, тело погибшего было найдено около 4 часов дня у ручья в ущелье у подножия горы Жид-Магура.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

"Горы не прощают ошибок. К сожалению, сегодня эту аксиому приходится применить к очередным громким поисков", - отметили спасатели.

«После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в с. Березники», — говорится в сообщении.

Напомним, два туриста из Киева во время катания на лыжах заблудились возле села Березники Свалявского района в Карпатах 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, одного из мужчин нашли, его состояние было удовлетворительное.

Он рассказал, что у его товарища ничего, кроме зажигалки, не было. Никаких энергетических батончиков, которые могли бы его подпитать. Поиски продолжались 21 день, до 5 марта, однако они не дали никаких результатов. Ни следы лыжника, ни фрагменты его одежды или снаряжения обнаружить не удалось, поэтому поиски решили остановить.

В ГСЧС отметили, что такой длительной операции по спасению заблудившегося туриста на Закарпатье еще никогда не проводили. Кроме того, она была достаточно масштабной – к ней привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС на Закарпатье, во Львовской области, включая второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС города Дрогобыч, лесников, волонтеров.

Когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и 27 апреля тело погибшего нашли.

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