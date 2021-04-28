Стали известны обстоятельства гибели в Карпатах киевского туриста, тело которого нашли накануне

Как передает Politeka.net, подробности сообщил спасатель ГСЧС Украины в Закарпатской области Евгений на своей странице в Facebook.

Два туриста из Киева во время катания на лыжах заблудились возле села Березники Свалявского района в Карпатах еще 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, одного из мужчин нашли, его состояние было удовлетворительное.

Поиски продолжались 21 день, до 5 марта, однако они не дали никаких результатов. Ни следы лыжника, ни фрагменты его одежды или снаряжения обнаружить не удалось, поэтому поиски решили остановить. Их возобновили. Когда начал сходить снег, две группы спасателей из Мукачево и Ужгорода снова вышли вырубку, где потерялся Алексей.

Спасатели также использовали квадрокоптер с видеокамерами высокого разрешения и просканировали вырубку и склоны примыкающие к ней. Но, к сожалению, это не помогло.

Затем спасатели разделились на три поисковые группы. Одна продолжала поиски на вырубке, вторая на восточном склоне, где снег частично растаял. Евгений еще с одним спасателем на снегоступах решили пройти траверсом все склоны примыкающие к вырубке по кромке леса.

Он отметил, что траверс оказался не простой, крутые заснеженные склоны около 40 градусов.

Спасатели прошли его через три часа. Им оставалось спустится в глубокое ущелье с водой, которое начинается с отрога горы Магура. Тело Алексея лежало в ущелье на дне.

«Парень в итоге оказался бойцом, переночевав в районе вырубки без бивуачного снаряжения в 15 градусный мороз. Утром поднялся на отрог Магуры - дальше фатальный срыв...», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети выражают соболезнования родным погибшего и благодарят спасателей за их работу.

«Больше спасибо Вам от всей семьи Леши за то, что не переставали его искать. 🙏 Леша очень любил горы, кататься на лыжах.....😢 он жил этим», «Вот и закончилась чья-то история… Царство небесное, соболезнования родным и близким…», «Спасибо Вам за ваш труд. Земля пухом Алексею», «Как жаль😢 Спасибо вам за ваш труд🙏🏻 Родным и близким – соболезнования», - пишут в комментариях.

Напомним, в Украине внезапно начались снегопады, метет как зимой: кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, харьковчанка с татуировкой в виде сакуры бесследно исчезла: волонтеры и полиция просят помочь

Также Politeka писала, что тело 24-летнего Михаила нашли в водоеме, детали трагедии.