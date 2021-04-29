Певец Стас Пьеха рассказал о самых страшных моментах в период, когда употреблял наркотики

Подробностями он поделился в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

Пьеха признался, что неоднократно пытался «завязать», однако срывался. Пик употребления произошел шесть с половиной лет назад. Очередной срыв оказался настолько сильным, что певец, по его словам, перестал себя контролировать.

«Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым», - рассказал Стас.

Помимо употребления запрещенных веществ, певец развлекался виртуальным общением с девушками, которые присылали ему свои интимные фотографии — все это происходило на глазах жены.

Стас Пьеха признался, что даже пережил инфаркт.

По его словам, наркозависисмоть очень коварна.

«Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, где-то в каких-то регионах одной таблеткой в день держится в стадии ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток, она встреливает в любой момент в таких хитрых изощренных формах...», - добавил артист.

После того, как певец поборол свою зависимость, он открыл собственную наркологическую клинику.

История Пьехи буквально всколыхнула Сеть.

«Ну что сказать быть на таком "дне" и выплыть - это Сила духа!!!! Он сильный конечно, но это колоссальная работа над собой!!!!», «Наверняка Стас недорассказал о своих травмах, потерях, но и того, что было сказано хватило, чтобы представить 🙈 Спасибо, что хватило сил, спасибо за служение, честность», «Главное, во время остановится. Человек нашел в себе силы, во время сказать - стоп! А теперь помогает людям, с такими же проблемами. Только тот кто прошел этот путь, способен понять и помочь. И это большое дело. Молодец! Я в таких случаях, желаю только здоровья. Это главное. А остальное придет»,- пишут в комментариях.

Стас Пьеха – популярный российский певец, поэт и музыкант, внук легендарной артистки Эдиты Пьехи, победитель четвертого сезона «Фабрики звезд».

Напомним, жизнь Пьехи оказалась на грани, нашли на полу в припадке: "Если я сдохну..."

Как сообщала Politeka, беда случилась с Пьехой, будущее знаменитости под угрозой.

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