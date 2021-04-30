Актриса сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук объяснила, чего хочет наиболее и о чем сейчас мечтает

Как передает Politeka.net, подробностями главная героиня популярной поделилась на своей страничке в Instagram. По ее словам, она мечтает о лете, солнце и тепле после затяжной и весьма прохладной весны.

"Я уже хочу Лето, ветер, волосы назад (ну или вперёд 😅)

поэтому вот ✌️", - пояснила Екатерина, добавив соблазнительные фото в купальнике на берегу моря.

Поклонники Ковальчук били поражены признанием любимицы. А некоторые даже предложили красотке руку и сердце.

"Красавица наша всегда хорошо и летом и зимой 💙💙💙", "Лепотааааа 🔥🔥", "Кристен Стюарт", "Тоже хочется лето", " Катя, официально предлагаю стать моей женой 💍 ❤️ ", "Русалочка😂", "Красавица❤️❤️❤️", - писали в комментариях под постом актрисы.

Ранее стало известно, что актриса не отказывалась от съёмок в сериале"Крепостная". Но, помимо ее желания, есть много других факторов, которые воспрепятствовали этому. К большому сожалению к такому результату привела недоговорённость сторон, а не личное "нежелание" актрисы сниматься!

Напомним, продюсер "Квартал 95" разнес чужую машину после рождения сына : "Его догнали очевидцы и устроили..."

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" поведала о своей новой любви: "Эйфория накрыла".

Также Politeka писала, что звезда «Крепостной» поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».







