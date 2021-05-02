Известная модель Эмили Ратаковски, которая быстро пришла в себя после родов, всегда выглядела очень стройно
Несколько недель назад Эмили после родов снова стала вести Инстаграм, а также делиться архивными кадрами, на которых показывала смелые образы и не скрывала фигуру. Поскольку Ратаковски и раньше подмечала, что залог ее здоровья скрыт в активном образе жизни, ее частые фото на прогулках или отдыхе не удивляют фанатов.
Однако фигура всегда привлекает внимание, ведь Эмили не только способна показать тонкую талию и пресс, но и без макияжа доказать, что ей нет необходимости пользоваться фотошопом. В частности, в ярко-оранжевом купальнике Эмили подчеркнула самые лучшие свои стороны.
Распущенные волосы, за которыми модель тщательно следит, ведь боится, что они испортятся из-за использования стайлинговых средств, ничуть не портили пляжный лук звезды. А украшения – золотая цепочка с несколькими кулонами и салатовые серьги-кольца дополнили образ Ратаковски.
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Также ранее Эмили не раз публиковала подобные кадры сама, привлекая внимание к своему роскошному телу. К примеру, Эмили позировала в черном купальнике, который еле вместил в объективе ее пышные формы, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее.
"Все еще думаю об удивительно трогательной статье, которую вы написали о заявлении прав на свой имидж", "Они взорвутся в 12", "Они так быстро растут", "Ангел во плоти", "Наслаждайтесь каждой секундой этого волшебного времени!", "Ты потрясающая", - отвечают фанаты.
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