В соцсетях обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой рядом с супругом Максимом Галкиным

Снимок звездной пары появился в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной Примадонне, передает Politeka.net

Фотографы засекли парочку в тот момент, когда Алла Борисовна в длинном черном мерцающем платье шла под ручку со своим супругом Максимом Галкиным. Примадонна была ярко накрашена и украшена драгоценностями, а также у нее была небольшая изысканная сумочка, расшитая бисером.

Максим смеялся на уходу, а Пугачева опустила голову, поправляя подол наряда.

«Лучшее украшение мужчины — женщина, которая рядом ♥️"», - говорится в подписи к снимку.

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Фолловеры принялись комментировать увиденное, при этом мнения людей, как всегда разделились. Одни порадовались за парочку, другие позлорадствовали.

"Ужасное фото",

"Люди, вы почему такие злые?!!",

"Какие они классные 😍😍😍",

"Женщина это алмаз который рядом с мужчиной становится бриллиантом", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, певица Алла Пугачева появилась в обьятиях своего мужа Максима Галкина и озадачила новой внешностью

"Красивые 😍😍😍", - сказано в подписи к фото.

Скорее всего, фото оформляли в фотошопе и перестарались. На опубликованном кадре Примадонна предстала в довольно странном образе - на ее лице красная вуаль и цветок на голове. Но больше всего удивило, что одной брови у артистки нет вообще, а губы сделали такие трендовые и пухлые, что сложно узнать Примадонну.

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