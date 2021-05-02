Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл без парика решила сняться в новом образе

Популярная супермодель долгие годы скрывает, как выглядят ее волосы. Поскольку Наоми испортила роскошные локоны частыми укладками, стайлинговыми средствами и прическами с множеством деталей, она начала носить парики. Теперь звезду редко можно увидеть без искусственных прядейб

Наоми предпочитает демонстрировать один стиль, классический, поэтому даже для модных глянцев теперь редко меняет луки. В прочем, привлечь внимание 50-летняя знаменитость способна и так. Просто сняв парик Кэмпбелл уже будет в центре внимания.

На фото видно, как звезда позирует естественно и раскованно в костюме с бордово-бирюзовым принтом. Расстегнутая кофта придала Наоми кокетства, а образ в маленьком топе подчеркнул ее результаты ухода за собой. В своем возрасте модель по-прежнему выглядит лет на двадцать моложе, что позволяет ей примерять такие варианты нарядов.

Также недавно Наоми показала стильный лук, засветив также и бюст без лифчика. Поскольку модель выбрала трендовое пальто на ремне, она не стала его завязывать, приоткрывая зону декольте. У тому же, золотистая кофта из сеточки, а также черные брюки с обувью на высоком каблуке идеально завершили ее образ.

Супермодель все еще покоряет сеть, уверены поклонники: «Прекрасная красавица; почему вы такая крутая; спасибо за идею; дама сияет на отдыхе; Люблю тебя, сестра навсегда; может всем сердце разбить️❤️; Мами, пантера еще хороша❤️; Моя вечная одержимость😍; Красивая картинка, круче молодых будет❤️; Как всегда потрясающе❤️».

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