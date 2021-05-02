Украинская популярная исполнительница Тина Кароль поделилась нежным селфи с любимым мужчиной

Не так давно Тина в интервью рассказала, что она очень любит с сыном подшучивать друг над другом, ведь они сохраняют дружеские и доверительные отношения. В частности, по словам Тины, она правда любят троллить друг друга.

Напомним, Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, поэтому звезда воспитывает ребенка одна. Единственный любимый мужчина в ее жизни – копия самой Тины.

На новом праздничном селфи Тина покорила нежным образом без макияжа, общаясь с Вениамином по видеочату. Похоже, сейчас Веня заграницей, не приехал к ней на праздник. Поскольку он учится в Лондоне, он редко бывает дома. Тем не менее, на праздник Веня надел вышиванку и позвонил Кароль, улыбаясь перед камерой.

Не так давно Тина Кароль также пришла на интервью к известному радиоведущему Славе Демину и дала небольшое интервью, в котором ответила на 29 вопросов ведущего.

Так, среди прочего Кароль рассказа о главном мужчине в своей жизни – это ее сын Вениамин. "Какой твой сын? Чем он похож на тебя?", - спросил артистку ведущий. "Он классный. Он мой. Он очень с острым юмором. Он папин. Люблю его безумно", - рассказала Тина. "Какое ваше любимое совместное занятие", - поинтересовался Демин. "Тролить друг дружку", - кокетливо ответила певица.

"Тина такая милая. Милота зашкаливает. Тина как ребенок – то улыбается, то грустит. Очень сильно люблю ее", "Было интересно. Тина живая, красивая, весёлая, жизнерадостная, искренняя. Слава спасибо за это интервью, было классно", "И не одного вопроса про Дана, я в шоке!", "Наверно Тина сама попросила, чтобы про Дана не спрашивал", - пишут в комментариях к видео.

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