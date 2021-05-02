Певица Alyosha (Елена Тополя) разместила семейное фото за столом

Звезда с 2017 года состоит в браке с известным певцом, лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей, передает Politeka.net. Супруги воспитывают троих детей Романа, Марка и Марию.

Красотка уделяет много времени семье, поэтому неудивительно, что она решила опубликовать фото, на котором вместе с сыновьями, дочкой и мужем позируют за столом. На последнем можно заметить пасочки с крашеными яйцами в честь праздника Пасхи.

К слову, Елена была в красивом платье на бретельках, она выровняла волосы, и, казалось, что артистка решила не делать макияж. При этом выглядела мать троих детей свежо и привлекательно.

"Христос Воскрес! Славим его!", - написала Alyosha.

За полчаса публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"С праздником 🙌Светлой Пасхи 🌸🌸🌸", "Ребята будьте Благословенны❤️❤️❤️", "Воистину Воскрес! Как быстро вы растёте ))", "Счастья вам огромного , прекрасная семья 😍😍😍🙌", "Вы такая красивая семья ❤️", "С праздником! Мы Вас всех ждем в Днепре!", "Воистину воскрес, с праздником Вас и Вашу большую семью❤️❤️❤️", "очень красивая", "Славимо говорят когда он родился) я сегодня тоже так сказал, меня поправили. И я вас, наши самые замечательные! Я вас обожаю!!!! С Праздником!", - написали пользователи сети.

Напомним, Alyosha и Тарас Тополя познакомились в продюсерском центре, а после Евровидения у будущих супругов завязалось тесное общение.

Артист рассказал, что они долго просто дружили и общались, но постепенно стали возникать чувства друг к другу.

Напомним, что беременная Alyosha с мужем огорошили Осадчую сумасшедшими именами для ребенка: "Карантиния и...".

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