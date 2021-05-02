Известная российская актриса Светлана Ходченкова, которая является звездой фильмов производства "Квартал 95", впечатлила достоинствами фигуры на отдыхе

Как передает Politeka.net, Светлана Ходченкова известна украинскому зрителю по некоторым проектам "Квартал 95". Она является весьма востребованной актрисой в России и даже умудрилась сняться в Голливуде.

Недавно актриса поделилась несколькими снимками, сделанными на отдыхе. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в пляжном образе: купальнике с необычными вырезами, шортах яркого желтого цвета и соломенной шляпке, которую Ходченкова надвинула на лицо. Судя по всему, фото было сделано в лифте, но Светлана все равно хвастнула своими длинными ножками.

Также актриса опубликовала пляжный черно-белый портрет, продемонстрировав свой идеальный профиль. Благодаря тому, что Ходченкова очень худая, в 38 лет у нее практически нет следов старения кожи. В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Любимая актриса», «Шикарная», «Просто красиво», «Очень красивое с настроением фото! Хочется рассматривать!», «Богиня», «Превосходный кадр! И Вы, несомненно, шикарны – эстетика», «Восхищаюсь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95", сбросив одежду, показала идеальные изгибы: "Третья рука".

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