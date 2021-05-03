Украинская популярная исполнительница Тина Кароль показала в Инстаграм, с кем провела светлый праздник Пасхи

Тина Кароль в этот раз провела праздничные выходные без любимого сына, поскольку он был занят учебой в Лондоне и, похоже, не смог прилететь. Поговорив по видеочату с Вениамином, Тина также записала несколько позитивных роликов для фанатов.

Сначала она с коллегой спела вместе, чем растрогала фанатов, а затем поделилась личным роликом с питомцем. Тина впервые за долгое время показала своего домашнего любимца – белоснежного породистого пса, которого тут же прозвали «облачком» из-за внешнего вида.

«Солнышко вам в ленту❤» - сказано в подписи под новым роликом.

Поклонники принялись рассуждать о жизни звезды, не обошлось и без комментариев о ее возлюбленных:

«Это очень мило🥺😍; Тина и дети...Тина и кошка...Тина и собака...всегда мило и душевно❤️; Само нежность😍; Так это друг или охрана, для нашей солнечной мадам, а может те друзья прислали, что со столицы Магадан? 😄🔥; Милахи😍; Чья собака?; Атмосфера романтическая; Так и будешь собачки кошечки, на себе крест что ли?; Медовый голос 😍; Такая птичка, нереальный голосочек 😍; хороший парень Тины 👏; надеюсь он в курсе 🙄; ну не парень, а дядя уже».

Не так давно Тина в интервью рассказала, что она очень любит с сыном подшучивать друг над другом, ведь они сохраняют дружеские и доверительные отношения. В частности, по словам Тины, она правда любят троллить друг друга.

А вчера, на новом праздничном селфи Тина покорила нежным образом без макияжа, общаясь с Вениамином по видеочату. Похоже, сейчас Веня заграницей, не приехал к ней на праздник. Поскольку он учится в Лондоне, он редко бывает дома. Тем не менее, на праздник Веня надел вышиванку и позвонил Кароль, улыбаясь перед камерой.

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