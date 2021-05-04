Метромост обрушился, когда по нему проходил поезд
Об этом сообщает газета El Universal.
По последним данным, число жертв возросло до 13. Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли и 80 были ранены в результате аварии.
Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени в столице Мексики обрушился мост на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил поезд. Инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.
На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели. Под обрушенными конструкциями оказались и несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.
Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, два пролета эстакады падают на землю вместе с вагонами поезда.
Обрушение эстакады рискует нанести политический ущерб как мэру Шейнбауму, так и министру иностранных дел Марсело Эбрарду, двум ключевым союзникам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которых считают его потенциальными преемниками.
Линия метро, на которой произошла авария, была построена при Эбраре, когда он был мэром столицы Мексики, при этом проект ознаменовался длительными задержками и проблемами с проектированием.
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