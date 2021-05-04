Метромост обрушился, когда по нему проходил поезд

Об этом сообщает газета El Universal.

По последним данным, число жертв возросло до 13. Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли и 80 были ранены в результате аварии.

Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени в столице Мексики обрушился мост на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил поезд. Инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели. Под обрушенными конструкциями оказались и несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.

Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, два пролета эстакады падают на землю вместе с вагонами поезда.

tw // incident train death



a metro collapsed in mexico and people are missing and dying. pls rt to make everyone aware. ty pic.twitter.com/ssqM4KEuWn — oskr 🍄 | ia (@channelOSKR) May 4, 2021

Обрушение эстакады рискует нанести политический ущерб как мэру Шейнбауму, так и министру иностранных дел Марсело Эбрарду, двум ключевым союзникам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которых считают его потенциальными преемниками.

at least 13 dead and 70 injured after a metro train cars collapsed from overpass in mexico city #MetroCDMX #CDMX pic.twitter.com/jKQehl8jjx — 🥨 (@taegishrine) May 4, 2021

Линия метро, на которой произошла авария, была построена при Эбраре, когда он был мэром столицы Мексики, при этом проект ознаменовался длительными задержками и проблемами с проектированием.

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