Астролог Павел Глоба определил главных везунчиков мая

По словам специалиста, судьба будет благосклонна к четырем знакам Зодиака, передает Slovofraza.

Лев

В последний месяц весны рожденным под этим созвездием Глоба советует избавиться от негативных мыслей, поскольку страхи и сомнения станут для вас главной проблемой на пути к лучшей жизни. Самое удачное время у вас наступит с 11 числа.

Дева

У представителей этого созвездия намечаются судьбоносные встречи, уверяет астролог. По словам Глобы звезды в мае будут на вашей стороне, но начиная с 9 числа Дев могут начать посещать неприятные мысли. Астролог советует вам больше отдыхать, чтобы не нагружать себя негативом.

Козерог

А вот для рожденных под этим созвездием наступает идеальное время для поиска второй половинки. По словам Глобы, вам не стоит торопиться. Необдуманные и поспешные решения на работе и в любви могут перечеркнуть все.



Водолей

Никому не рассказывайте о своих планах - это главный совет Глобы для представителей этого знака Зодиака. Специалист советует держать все в секрете, потому что будет много токсичных людей, готовых разрушить чужое счастье себе на потеху или из-за зависти.

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