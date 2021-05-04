Астролог Павел Глоба определил главных везунчиков мая
По словам специалиста, судьба будет благосклонна к четырем знакам Зодиака, передает Slovofraza.
Лев
В последний месяц весны рожденным под этим созвездием Глоба советует избавиться от негативных мыслей, поскольку страхи и сомнения станут для вас главной проблемой на пути к лучшей жизни. Самое удачное время у вас наступит с 11 числа.
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У представителей этого созвездия намечаются судьбоносные встречи, уверяет астролог. По словам Глобы звезды в мае будут на вашей стороне, но начиная с 9 числа Дев могут начать посещать неприятные мысли. Астролог советует вам больше отдыхать, чтобы не нагружать себя негативом.
Козерог
А вот для рожденных под этим созвездием наступает идеальное время для поиска второй половинки. По словам Глобы, вам не стоит торопиться. Необдуманные и поспешные решения на работе и в любви могут перечеркнуть все.
Водолей
Никому не рассказывайте о своих планах - это главный совет Глобы для представителей этого знака Зодиака. Специалист советует держать все в секрете, потому что будет много токсичных людей, готовых разрушить чужое счастье себе на потеху или из-за зависти.
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