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Так, стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда, которые вместе создали фонд, успешно борющийся с голодом в мире, заявили о том, что подают на развод. Их не остановили 27 лет брака.

Этой новостью пара поделилась на своей странице в Twitter.

"После долгих размышлений мы решили расторгнуть наш брак. За 27 лет брака мы вырастили трех невероятных детей и построили фонд, который работает по всему миру и дает возможность людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней. Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь", – написал Билл Гейтс в Twitter.

Напомним, что Билл и Мелинда познакомились в 1987 году в компании Microsoft, а поженились 1 января 1994 года. Они воспитали трех детей: 21-летний сын Рори Джон,18-летняя Фиби Адель и 25-летняя Дженнифер Кэтрин.

Вместе они создали фонд, который пытался решить проблему голода в мире. Сейчас фонд экс-супругов занимается разработкой и распространению вакцин от коронавируса.

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