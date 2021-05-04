Известный хореограф, судья танцевального шоу "Танці з зірками" Влад Яма удивил занятием

Артист получил огромную популярность после своего участия в шоу "Танці з зірками" с певицей Натальей Могилевской в 2006 году, пишет Politeka.net. С тех пор многое изменилось в жизни хореографа. Яма стал судьей различных проектов, а также обзавелся семьей.

В своем Инстаграм танцор часто показывает, как проводит будни дома или на работе. В этот раз Влад рассказал, что собирается "разобраться" с делами на огороде. Для этого пришлось загружать и разгружать мешки с землей.

"Все бы хорошо, но разгружать самому. Мешки по 50 кг", - написал хореограф, а позже обратился к своей жене, Лилиане: "Ты в теме?", - на что получил отказ.

Таким образом артист на время сменил профессию на грузчика.

Напомним, сам артист родом из Запорожья. Влад в пять лет случайно попал на выступление участников чемпионата СССР по бальным танцам и сразу влюбился в танцы.

Родители отдали сына в танцевальный коллектив «Крок», потом он перешел в клуб "Фиеста". Далее последовали поездки в Европу, а в 2001 году Яма переехал в Киев. Карьера артиста пошла в гору, особенно после того, как он принял участие в первом сезоне проекта "Танці з зірками".

Сейчас танцор частый гость на различных проектах, где раскрывает полностью свой артистический талант.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".