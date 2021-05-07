Украинская популярная исполнительница Тина Кароль перед постером собственного ульбом эффектно появилась в новом имидже

Спустя долгие годы, Тина решила разнообразить свой репертуар и полностью сменила стиль исполнения, а также прекратила придерживаться определенного концепта в съемке клипов. Чтобы напомнить о новом альбоме "Красиво", артистка также отсняла много материала для демонстрации поклонникам.

Так, недавно на фан-странице появился отрывок из выступления Кароль перед собственным постером из альбома. Причем Тине удалось порадовать не только альбомом, но и модным внешним видом. В черном классическом брючном костюме знаменитость выглядела довольно провокационно.

Но даже не декольте стало центром лука артистки, а высокие вырезы на ее черных брюках. Показав тем самым знаменитость в новом свете.

«Тине так красиво в узких джинсах!; Лучшая❤; Тина лучшая❤️🔥; Влюбиться--это счастье свыше,но это и боль ,и страдание и просто "сводит с ума"...❤; Влюбленные люди самые сумасшедшие на свете 🤪🤪🤪; Неужели она сняла этот пиджак😂😏😹; Ой, как же это правильно сказанно !; Всё зажигая новые сердца, мадам вы и о нас не забывайте, вы словно птица Феникс, на ловца, охоту в том свою не закрывайте... 🔥🌹; Да по любе дурак...такая Женщина🔥», - пишут пользователи.

Тина Кароль также ранее показала, как провела праздничные выходные без любимого сына, поскольку он был занят учебой в Лондоне и, похоже, не смог прилететь. Поговорив по видеочату с Вениамином, Тина также записала несколько позитивных роликов для фанатов.

Сначала она с коллегой спела вместе, чем растрогала фанатов, а затем поделилась личным роликом с питомцем. Тина впервые за долгое время показала своего домашнего любимца – белоснежного породистого пса, которого тут же прозвали «облачком» из-за внешнего вида.

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