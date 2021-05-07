Курьезный инцидент произошел во время программы "Народ против" на телеканале "Украина 24"
Так, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко давал комментарий на одном из украинских телеканалов. Во время включения к нему в кадр влез кот.
Отрезок из эфира опубликовала ведущая телепередачи Наталья Влащенко на своей странице в соцсети Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
В эфире Геращенко комментировал трагическую ситуацию, которая произошла в Тернопольской области, где бывший атошник смертельно ранил парня. Как раз в это время на экране появился хвост кота, который, вероятно, взобрался на компьютер и закрыл лицо Геращенко.
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Сначала Геращенко пытался отодвинуть хвост животного, но потом взял кота на руки и убрал подальше от камеры.
"Хвостом мешает выступать", – с юмором заявил чиновник.
Украинцы, которые посмотрели видео, также с юмором отреагировали на маленький курьез в прямом эфире. Они с умилением отреагировали на появление в эфире хвостатого друга чиновника: "Коты нас всех и помирят", "Смеялась до слёз)) да и Антон сразу стал другим... славно получилось", "Тут все прекрасно", "Все хотят в эфир ".
Напомним, Антон Геращенко неожиданно ответил врачам и учителям, почему им платят копейки.
Как сообщала Politeka, украинцам уготовили новые наказания, Геращенко раскрыл детали.
Также Politeka писала, что Геращенко похвастался успехами заработка новым способом.