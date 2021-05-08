В его светлых глазах вся его чистая душа

Скончался военнослужащий из Полтавской области Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля на Донбассе

Он ушел из жизни в военном госпитале Харькова в субботу, 8 мая. Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины – старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич… Ему была оказана неотложная помощь, затем он был эвакуирован в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер", - говорится в сообщении.

Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил.

Трагическое известие всколыхнуло украинцев.

«Вечная память», «Вечная память и слава герою Украины», «Светлая и вечная память тебе наш защитник», «Плачу. Никогда не прощу России», «Горько осознавать... В его светлых глазах вся его чистая душа...Царствие Небесное, тебе, Солдат... соболезнования родным и близким Героя», «Слов нет, одна печаль и слезы... Знаю Витю с детства... Не хочется верить... Царство небесное Герою. Маме Гали и родным силы и терпения. Искренне сочувствую...», «Земной поклон и вечная слава павшим Защитнику Украины. Родным, собратьям и друзьям - искренние соболезнования», - пишут в Сети.

Напомним, бойца ВСУ из Харьковщины застрелил снайпер на Донбассе: детали трагедии.

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