Бывшая невеста певца Виталика Козловского Рамина Эсхакзай объявила, что выходит замуж

Как сообщает Politeka.net, экс-участница шоу "Холостяк" и бывшая невеста Виталика Козловского Рамина Эсхакзай стала популярной в Украине блогершей и интервьюером. Девушка активно ведет свой Instagram, где что радует поклонников яркими публикациями из своей насыщенной жизни. Недавно красотка поделилась радостью – новый возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на Мальдивах.

Рамина выложила в своем микроблоге яркое фото, на котором не видно ее лица, зато видно руку с кольцом на пальце. Девушка позировала в ярком купальнике, она положила руку с белым маникюром на грудь и хвастается роскошным кольцом с бриллиантом. "Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!".

Отметим, что избранником Рамины стал адвокат Евгений Пронин, с которым они встречались с 2019 года. Парень тоже выложил у себя в соцсети этот кадр с кольцом и написал: "Я рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии… Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому говорю прямо, а что она ответила, вы и сами знаете!".

Пользователи тут же принялись обсуждать снимки парочки, поздравляя их с помолвкой и спрашивала о грядущей свадьбе.

Напомним, экс-невеста Козловского сверкнула бюстом в кружевном белье, приоткрыв плащ: "Идеальный наряд для...".

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