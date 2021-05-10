ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi на трассе Киев – Чоп, произошедшее 9 мая, получило трагическое продолжение

Несмотря на все старания врачей, 37-летняя жена водителя легковушки умерла в больнице.

ДТП произошло возле села Колоденка Ровненской области.По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

34-летний водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын, погибли на месте. Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок.

Сейчас проводится экспертиза. В частности она должна определить, был ли кто-то из водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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