Большая трагедия случилась во вторник, 11 мая

В казанской гимназии №175 открыли стрельбу. Позже в здании произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.

Напавшим с ружьем на школу 175 в Казани оказался 19-летний Ильназ Галявиев -студент колледжа «ТИСБИ», бывший ученик этой школы. Его описывают как тихого и неконфликтного студента. При этом отмечается, что его отчислили из-за академической задолженности.

По последним данным в результате стрельбы в Казани погибли 10 человек, 21 пострадал.

Казань.Видео из близлежащих домов. Видно как дети бегут из здания, после выстрелов двое учеников выпрыгивают с верхних этажей. pic.twitter.com/bZz77aNequ — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 11, 2021

На трагедию отреагировал российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясающая до глубины души!» - написал он на своей странице в Инстаграм.

Пользователи Сети ошеломлены произошедшим.

«Это жуть! Отправить ребенка и получить труп😢😢😢😢😢 в голове не укладывается! Бедные мамочки😢», «Очень страшная трагедия...весь Татарстан скорбит...😭😭😭», «Соболезнование родным и близким», «Ужас! Невозможно такое принять. Соболезнования близким погибших», - пишут в Сети.

Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"

Как сообщала Politeka, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

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