Большая трагедия случилась во вторник, 11 мая
В казанской гимназии №175 открыли стрельбу. Позже в здании произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.
Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.
Напавшим с ружьем на школу 175 в Казани оказался 19-летний Ильназ Галявиев -студент колледжа «ТИСБИ», бывший ученик этой школы. Его описывают как тихого и неконфликтного студента. При этом отмечается, что его отчислили из-за академической задолженности.
По последним данным в результате стрельбы в Казани погибли 10 человек, 21 пострадал.
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На трагедию отреагировал российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.
«Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясающая до глубины души!» - написал он на своей странице в Инстаграм.
Пользователи Сети ошеломлены произошедшим.
«Это жуть! Отправить ребенка и получить труп😢😢😢😢😢 в голове не укладывается! Бедные мамочки😢», «Очень страшная трагедия...весь Татарстан скорбит...😭😭😭», «Соболезнование родным и близким», «Ужас! Невозможно такое принять. Соболезнования близким погибших», - пишут в Сети.
Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"
Как сообщала Politeka, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.
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