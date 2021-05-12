Украинские звезды и не только отреагировали на страшное событие, которое произошло в российской Казани

Как сообщает Politeka.net, 11 мая в Казани случилась трагедия – 19-летний вооруженный парень вошел в здание гимназии и расстрелял учеников, учителей и работников заведения. В результате стрельбы пострадали более 20 людей, 9 погибли. 12 мая власти объявили день траура в городе.

Знаменитости не сдержались и отреагировали на страшную трагедию. На своих страницах в Instagram звезды начали писать слова скорби и соболезнований, сопровождая их соответственными картинками со свечками.

Случившееся прокомментировали не только российские артисты, но и украинские. Так, Ани Лорак выложила в сторис изображение свечки со словами: "Казань. Нет слов…". Подобное сообщение появилось и в сторис на странице певицы Софии Ротару: "Казань", - подписала она фото свечки.

Еще одна певица Таисия Повалий опубликовала в своем аккаунте пост со словами: "Страшная трагедия в школе! В святом месте! Ужас! Соболезнования родным и близким!". В комментариях под ее постом тут же начали выражать соболезнования и обычные люди: "Украина скорбит", "Как такое могло случиться, бедные ни в чем неповинные дети, горе родителям пережить. Соболезнования!", "Невозможно говорить, слезы и крик отчаяния. Страшная трагедия. Скорбим", "Страшная трагедия. Украина скорбит".

Выразили соболезнования также Филипп Киркоров, Наташа Королева, Игорь Николаев и другие.

Напомним, Никто не остановил: появились кадры за миг до трагедии в школе РФ.

Как сообщала Politeka, Всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии: "Я, как Бог, хочу чтобы все...".

Также Politeka писала, "Дети выпрыгивали с окон": число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.