45-летняя голливудская актриса с украинским корнями Милла Йовович взбудоражила сеть семейными кадрами

Как передает Politeka.net, актриса вместе с мужем, режиссером Полом Андерсеном и тремя дочерьми отправилась в отпуск. У себя в Инстаграм Милла поделилась редкими семейными снимками, на которых засветилась ее 13-летняя дочь Эвер Габо и 6-летняя Дэшилл Иден.

«Семейный отдых! У нас была самая замечательная поездка на мост #capilanosuspensionbridge! Это было так волшебно. Мост простирается через огромный каньон с рекой внизу. Затем мы бродили по лесу, в котором были самые красивые деревья и даже мосты, ведущие от одного дерева к другому. Клянусь, мы не специально кормили белку. Она буквально вскочила к нам на стол и начала пить из чашки кленовый сироп!», - поделилась Милла впечатлениями от путешествия.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных слов. Многие поклонники отметили, что 13-летняя Эвер Габо невероятно сильно похожа на мать.

«Мамина гордость», «Красивые виды природы и вы тоже замечательная!», «Замечательная семья», «Эвер такая взрослая», «Так замечательно проводить время вместе. Похоже на веселую и красивую поездку», «Дочка – вылитая Милла», «Как сильно Эвер похожа на вас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда Голливуда с украинскими корнями показала свой сладкий "кексик": "Ммм, да!".

Как Politeka писала, что Милла Йовович без макияжа приблизила камеру впритык: "Давайте будем реалистами...".

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