Часть украинцев продолжат получать пенсии через «Укрпочту» после перевода выплат на карты в целом по стране

Как известно, ранее Министерство социальной политики анонсировало перевод большинства украинских пенсионеров на безналичную форму получения пенсий. Однако, это затронет не всех категории граждан.

Кроме того, как пишут Українські новини, во время нового брифинга премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что переход на безналичный расчет также будет зависеть от того, где живут пенсионеры.

Так, жители населенных пунктов с отсутствующими банковскими отделениями или отсутствием возможности получения выплат через карту по другим причинам продолжат получать пенсии через «Укрпочту».

Премьер отметил, что перевод пенсий на карты рассчитан в первую очередь на то, чтобы этим механизмом пользовались пенсионеры, для которых он будет более удобным.

Безналичная система пенсий будет вводиться в Украине поэтапно. Сначала на очереди – большие города, далее – города с населением в 100 тыс. человек и более.

Кроме того, «Укрпочта» готовится оборудовать так называемы мобильные отделения. Они будут представлять собой автомобили для подвоза документов, почтовых отправлений и денег. Всего закуплено более 500 таких автомобилей.

Отметим, что изначально по плану Минсоцполитики перевод выплат на банковские карты не должен был распространяться на людей с инвалидностью 1-й категории, людей старше 80 лет и пенсионеров, которым требуется постоянный уход.

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