Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Кэндис Свейнпол стала очень популярной моделью и ее даже пригласили в Victoria’s Secret, что подняло ее на пик популярности. Красотка стала настолько востребованной, что попала в список самых высокооплачиваемых моделей в мире по рейтингу Форбс. Но девушка на этом не останавливается, поэтому еще дополнительно подогревает к себе интерес в Инстаграм.

В этот раз красотка опубликовала в социальной сети фото, на котором позировала топлес. Девушка была только в кожаном мини, поэтому пришлось руками закрыть бюст. Кэндис закрыла глаза от удовольствия и решила устроить себе релакс.

"Любовь к себе, малышка, любовь к себе", - написала звезда под фото.

"Самая важная вещь!", "Конечно, детка, это самое главное !!", "Ты заставляешь меня любить меня гораздо больше", "Да! Самостоятельное лечение! Это очень важно!", "Кэндис Свейнпол - самая красивая женщина на Земле", "Кэндис, много благословений", "Красивая женщина".

Как сообщалось до этого, модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха.

Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.

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