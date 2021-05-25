Погода в Украине 25 мая разделит страну на две части
Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, во вторник часть Украины будет наслаждаться теплой солнечной погодой, а вторая часть снова будет страдать от проливных дождей. Отмечается, что осадки снова накроют западные регионы, где задержатся надолго. Восток в это время будет наслаждаться по-летнему теплой погодой.
Во всех западных регионах во вторник ожидаются дожди. При этом температура будет вполне комфортной – около 22-24 градусов. Дожди будут идти весь день, а ночью осадков не ожидается.
Ближе к Центру осадки потеряют власть, поэтому в центральных регионах 25 мая будет тепло и солнечно. Температура будет колебаться от 21 до 25 градусов тепла в зависимости от области.
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В восточных областях ожидается 23-25 градусов. Будет солнечно и тепло – прекрасная погода для пеших прогулок. На Юге тоже ожидается теплая погода. Днем температура там прогреется до 22-24 градусов.
Стоит отметить, что уже в среду дожди дойдут до центральных областей. Температура будет держаться в пределах 20-23 градусов, но дожди с грозами будут атаковать все западные и центральные регионы.
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