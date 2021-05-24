Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл в компании звездной подруги похвасталась моложавым видом

Чаще всего, на своей странице в социальной сети Инстаграм Наоми либо показывает кадры из прошлого, когда она была очень молода, либо кадры из настоящего. Причем на последних она обязательно будет в компании с кем-то, ведь такие посты посвящает исключительно близким друзьям и коллегам, с которыми работала.

Модель довольно часто поздравляет близких с днем рождения, поэтому у нее много разных кадров. На них Наоми всегда блистает в разных стилях – в виду своей работы она привыкла меняться. Причем Кэмпбелл носит парики, поэтому и в выборе прически она не стеснена. На одном из последних кадров в компании подруги модель в белой блузе и брюках впечатлила стройностью.

«С Днем Рождения, сестренка !!! @faridakhelfa, остроумная, прямолинейная, преданная всем сердцем !! Я люблю тебя и твою семью, благословения тебе каждый день, наслаждайся своим особенным днем», - пишет модель.

Поклонники и поздравили подругу, и восхитились видом Наоми:

«Самые красивые; да разве можно так сиять?; Sistahhood ❤️; ты так хорошо выглядишь, сестренка!; волшебство и поздравления😘; трудно любить ... 🙁 просто ловим феромоны❤; Любовь хх; Великолепно😍; С Днем Рождения; С Днем Рождения!».

Также ранее Наоми поделилась в посте, что теперь она мать дочери, которую так давно хотела завести. По этому поводу фанаты начали массово вспоминать лучшие фотосессии модели, которыми можно гордиться.

Как известно, долгое время Наоми отказывалась от того, чтобы завести детей. Более того, она говорила, что не желает торопиться и полностью посвящала себя карьере. Среди работ Наоми тысячи фото разного стиля и направления. К примеру, чувственный кадр в белом платье не смог оставить фанатов равнодушными.

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