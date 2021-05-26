В сети появилась снимок певицы Софии Ротару в молодежном образе с ноткой озорства
Так, в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной легендарной певицы, появилась фотография, которая пришлась многим по душе, передает Politeka.net
София Ротару в стильном аутфите игриво говорит в микрофон. На ней было надето яркое синее платье в камнях и макияж под цвет платья.
Нужно отметить, что певица в последнее время все чаще выбирает молодежный стиль в одежде. Причем, несомненно, ей удается его правильно преподнести. Освежающие, подчеркивающие стройную фигуру и ноги наряды ей очень к лицу.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии
Одесчина окажется в самом эпицентре циклона, надвигается торнадо: погода на 24 мая
Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
Мисс Украина Леонила Гузь расстегнула пиджак, показав объемные формы: "Вау..."
"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - говорится в подписи к фото.
Фолловеры по традиции принялись комментировать увиденное.
"Красавица!❤️", "Лучезарная", "Красавица,просто супер!", "Самая Красивая и Самая Любимая!❤️", " Только не худейте, как Алла Пугачева, пожалуйста! Умоляю! 🔥🔥🔥 ", " Нужно быть просто счастливым❤️👏❤️ ", " Прелесть какая. 🔥🔥🔥🔥🔥", " Это точно, и каждый вечер неустанно гигиена полости рта, это очищение кожи лица, питательные кремы для лица и рук... Это работа над собой, иной раз не каждому удается 🙏 ", - пишут в сети.
Напомним, Алла Пугачева с откровенным декольте довела до мурашек: "Так красиво ножки показала!"
Как сообщала Politeka, рыжую Аллу Пугачеву с бантом на голове распекли за дурацкий вид: "То ли Суок, то ли Мальвина"
Также Politeka писала, что Галкин вогнал в краску Пугачеву, предложив ей работу "через постель": "Алла любит молодых и..."