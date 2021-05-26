В сети появилась снимок певицы Софии Ротару в молодежном образе с ноткой озорства

Так, в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной легендарной певицы, появилась фотография, которая пришлась многим по душе, передает Politeka.net

София Ротару в стильном аутфите игриво говорит в микрофон. На ней было надето яркое синее платье в камнях и макияж под цвет платья.

Нужно отметить, что певица в последнее время все чаще выбирает молодежный стиль в одежде. Причем, несомненно, ей удается его правильно преподнести. Освежающие, подчеркивающие стройную фигуру и ноги наряды ей очень к лицу.

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - говорится в подписи к фото.

Фолловеры по традиции принялись комментировать увиденное.

"Красавица!❤️", "Лучезарная", "Красавица,просто супер!", "Самая Красивая и Самая Любимая!❤️", " Только не худейте, как Алла Пугачева, пожалуйста! Умоляю! 🔥🔥🔥 ", " Нужно быть просто счастливым❤️👏❤️ ", " Прелесть какая. 🔥🔥🔥🔥🔥", " Это точно, и каждый вечер неустанно гигиена полости рта, это очищение кожи лица, питательные кремы для лица и рук... Это работа над собой, иной раз не каждому удается 🙏 ", - пишут в сети.

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