Погода в Украине 4 июня продолжит расстраивать низкой температурой и дождями
Как передает Politeka.net, в пятницу осадки сосредоточатся в восточной части Украины, оставив в покое западные и центральные регионы. Как сообщают в Укргидрометцентре, практически на всей территории страны 4 июня будет облачно и солнечно. Температура поднимется до комфортных 18-22 градусов. При этом в восточных областях сильно похолодает.
Так, 4 июня дожди ожидаются в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Кроме этого, осадки затронут также Херсонщину. Температура в этих регионах опустится до 15-18 градусов. Холоднее всего будет на крайнем Востоке.
В западных областях будет приятная солнечная погода. Температура поднимется до 21-22 градусов. Дожди обойдут регион стороной.
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В южных областях, кроме Херсонского региона, тоже будет возможность отдохнуть от дождей. Там столбики термометра прогреются до 18-21 градуса.
В Центре температура также будет колебаться в районе 18-21 градуса. Теплее всего будет в Киеве. Там температура поднимется до 21 градуса.
Стоит отметить, что уже через несколько дней дожди вновь вернуться во все регионы Украины. Правда, температура воздуха при этом не будет падать.
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